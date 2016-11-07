Нардеп Новинський відмовився поки що повертатися в Україну - ЗМІ

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський,якого ГПУ планує притягнути до кримінальної відповідальності, заявив що повернеться в Україну на день пізніше – у вівторок, передає УП з посиланням на слова Новинського.

За словами Новинського, він прилетить завтра в Україну вдень.

"У вівторок прилечу. Десь між першою і другою дня приземлюсь у Жулянах. Можете приїхати переконатись. Всі ці дурниці з приводу "прилетить-не прилетить" розганяють виключно для того, щоб відволікти від справді важливих речей. Звичайно, що прилечу", – сказав він.

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Нагадаємо, що у четвер Новинський заявляв, що прилетить в Україну в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Новинський вилетів на своєму літаку у Грецію.

3 листопада, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського. У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.