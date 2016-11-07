На Банковій вже думають, ким замінити Саакашвілі - ЗМІ
20:14, 07 листопада 2016Політика
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В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.
Саакашвілі заявив, що вирішив піти у відставку з займаної посади / УНIАН
Про це пише Українська правда з посиланням на джерела у АП.
Співрозмовники пояснюють, що чітких кандидатур наразі немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА.
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Також на Банковій обговорюють кандидатуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.
Водночас джерела заперечують можливість призначення на цю посаду близького друга президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.
Кононенко, вирішив не коментувати інформацію.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.
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