На Банковій вже думають, ким замінити Саакашвілі - ЗМІ

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела у АП.

Співрозмовники пояснюють, що чітких кандидатур наразі немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА.

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Також на Банковій обговорюють кандидатуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.

Водночас джерела заперечують можливість призначення на цю посаду близького друга президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

Кононенко, вирішив не коментувати інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.