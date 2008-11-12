США знову рекомендуватимуть НАТО Україну

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС візьме участь у черговому раунді консультацій у рамках комісії НАТО-Україна, який пройде в Таллінні.

Як передає Reuters, про це повідомив у вівторок журналістам прес-секретар міністра оборони США Джеф МОРРЕЛЛ.

За його словами, Р.ГЕЙТС знову закличе партнерів по НАТО одностайно підтримати підключення Києва до Плану дій для членства (ПДЧ) в Альянсі. "Ця поїздка (Р.ГЕЙТСА в Таллінн) покликана продемонструвати підтримку, що надається нами Україні та іншим колишнім радянським республікам і сателітам, які бажають інтегруватися із Заходом", - вказав Дж.МОРРЕЛЛ.