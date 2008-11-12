У ВР зламали систему «Рада»: оголошено перерву

11:38, 12 листопада 2008
Політика
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Бійка припинена

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на півгодини через виведення з ладу системи «Рада». Перерва триватиме до 11.53.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі народні депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну ВР, а президію ВР блокують депутати від фракції Партії регіонів.

Крім того, частина депутатів від БЮТ продовжують знаходитися на третьому поверсі ВР у приміщенні, де знаходиться електронна система для голосування «Рада». Там же перебувають і декілька депутатів від Партії регіонів.

Бійка, яка виникла між “регіоналами” і БЮТівцями одразу ж після того, як депутати БЮТ проникли в приміщення, де знаходиться система «Рада», припинена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відсторонила голову парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань на два дні.

 

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