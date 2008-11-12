БЮТ розблокував трибуну ВР

Народні депутати від БЮТ розблокували трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, БЮТівці зайняли свої місця в сесійній залі парламенту. Наразі біля трибуни ВР і в президії залишилися тільки депутати від фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відсторонила спікера парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань.

Після цього депутати від БЮТ заблокувати трибуну ВР. Також депутати від фракцій Партії регіонів та БЮТ проникли до приміщення, де розташована електронна система для голосування “Рада”, і влаштували там бійку. При цьому вони вибили двері та розбили скло огорожі.