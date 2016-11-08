В Україні з’явилася значна кількість фейкових політичних експертів – Агентство моделювання ситуацій

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявили очільники Агентства моделювання ситуацій (АМС).

Так, директор АМС Віталій Бала зауважив, що цитування політичних експертів чи їхні виступи на телебаченні не означають, що людина дійсно є експертом. «Експерт – це та людина, яка допомагає політикам чи політичним партіям у повсякденному житті і здатна давати якісь аналітичні матеріали, поради чи консультувати стосовно тих чи інших проблем», – сказав він.

Бала зазначив, що кілька років тому в Україні з’явилися рейтинги політичних експертів і деякі з них містять у собі певні маніпуляції. «Це не просто стосується нас особисто чи інших наших колег, які в цій сфері працюють 20 і більше років. Йдеться про те, що це достатньо примітивна технологія», – сказав він і додав, що в той час, коли відбувається агресія Росії проти України, «намагаються просунути в перші рядки людей, які, на нашу думку, якраз не обстоюють інтереси України».

В такий спосіб, вважає директор АМС, намагаються дискредитувати реальне експертне середовище, що нині є небезпечним. Він підкреслив, що в таких рейтингах є, зокрема, «експерти», які публікуються в Росії.

Своєю чергою політичний експерт Володимир Цибулько зауважив, що в таких рейтингах, зокрема, використовується маніпулятивний прийом, коли «цифрова кількість не відображає якості». На його думку, «шахрайство» полягає в тому, що в таких рейтингах «своїх» намагаються поставити поряд зі справді впливовими експертами, видавши кількість цитувань за їхню якість.

«Використовувати третьорядні чи четверторядні сайти для механічного внесення в якісь рейтинги – це просто відверте шахрайство. А сайти «ДНР» і «ЛНР» – фейкових утворень, тим паче, окупаційних, які працюють у парадигмі російської окупації, – це ще й робота на окупанта», – наголосив Цибулько.

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Крім того, заступник директора АМС Олексій Голобуцький висловив думку, що з’явилася значна кількість людей, які мають дипломи політологів формально. «Політолог за 3 дні – курси пройшов», – сказав він і додав, що ці люди часто із багатьох питань займають позицію, до якої не висловиш претензій; але якщо ознайомитись з публікаціями в російських та сепаратистських виданнях, одразу стає зрозумілою їхня роль у тому, що відбувається.

«Отже, за два роки вони розмили узагалі таке поняття як експерт. Поняття політичний експерт просто розмите. Що це таке – взагалі не зрозуміло», – сказав Голобуцький і додав, що такі «експерти» коментують будь-які теми заради створення елементу присутності.