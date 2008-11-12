Ющенко вчить українців жити по статках

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає однією з причин економічної кризи надмірне споживання товарів і послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи загальнонаціональну антикризову нараду, яка відбувається сьогодні в Києві.

За словами Президента, аналіз уроків світової кризи ще попереду, однак сьогодні вже можна зробити два основних тривожних висновки з цієї кризи.

Президент сказав, що першим таким уроком кризи є необмежене захоплення віртуальними грошима. За словами В.ЮЩЕНКА, на щастя, ця тенденція лише побіжно торкнулась України. Президент підкреслив, що другим важливим уроком кризи є те, що «треба жити по статках, треба жити по ресурсах».

За його словами, однією з основних причин кризи є бажання споживати все більше, не думаючи про майбутній розрахунок за цими ресурсами. «Суспільство тотальних кредитів підмінило країну. Такий спосіб життя приречений. Якщо хочемо розвиватися, то зобов’язані навчитися виходити з реальних можливостей економіки, бюджету», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим він зазначив, що головна визначальна причина кризи для України полягає не у зовнішніх ринках, а у непослідовній, часто помилковій внутрішній політиці. За його словами, світова криза стала лише детонатором проблем української економіки.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що проблема полягає в тому, що виробники зосередились на зовнішніх ринках і не розвивали внутрішній ринок, не шукали внутрішнього споживача.