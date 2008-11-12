Із кризи не можна робити шоу - Ющенко назвав 5 принципів порятунку економіки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує п`ять принципів запобігання рецесії української економіки.

«Ми повинні діяти за п`ятьма простими принципами. Ці принципи - суть моєї позиції, мого плану дій, моєї доктрини», - заявив глава держави під час загальнонаціональної антикризової наради, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, перший принцип - преференція національного виробника. «Ми зараз маємо першу ситуацію, що ресурс МВФ може направлятися на рефінансування економіки», - наголосив Президент. Він запевнив, що, попри те, що цей принцип не цілком збігається з цінностями ліберальної економіки, сам належить до його твердих і послідовних прихильників. «Я буду жорстко наполягати, щоб на державну підтримку розраховував лише той, хто здійснює виробництво в Україні, має українського підрядника або використовує продукцію національного виробника», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Другий принцип - забезпечення вичерпної підтримки експорту і вгамування споживчого імпорту. «Держава має застосувати всі інструменти сприяння для тих, хто приносить валюту в країну. Використовувати дорогоцінні валютні резерви, аби фінансувати іноземного виробника, - це політика хибна. Ми здатні прожити без дорогих іноземних автомобілів, але нам треба врятувати національну економіку», - пояснив Президент.

Третій принцип - максимальне скорочення всіх непродуктивних витрат. «Цей принцип є зрозумілим для кожної родини. Він має бути застосований для державного бюджету і природних монополій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Четвертий принцип стосується політики і політиків. «З кризи не можна робити шоу. Я вимагаю від політиків - досить бездумної гри на публіку. Досить пристрастей, які більше пасують телевізійним серіалам. Досить незрозумілих нарад, які породжують порожні, несистемні документи, в яких назва важливіша за зміст. Досить знімати із себе відповідальність. І досить старатися догодити всім за рахунок держави», - закликав Президент. «Нам потрібне одне - реальна, осмислена, системна програма роботи. Без популізму. Давайте не думати про вибори, давайте подумаємо про Україну, про виборців», - констатував він.

П`ятий принцип - соціальна відповідальність. «Ми будемо підтримувати та індексувати соціальні стандарти на рівні не меншому, ніж вони сьогодні досягнуті. Ми не допустимо падіння реальних соціальних стандартів. Все, що буде забирати інфляція, ми будемо компенсувати», - сказав Президент, зазначивши, що це має бути принципова позиція в соціальній політиці.

Окремо Президент вказав, що на тлі таких подій обов`язок роботодавців - максимально утримуватися від звільнень і, в разі гострої потреби, проводити скорочення виключно за законом. На переконання Президента, дотримання трудового законодавства має контролюватися Генеральною прокуратурою та правоохоронними органами.

Він закликав запобігти критичним крокам у справі зайнятості, зокрема за допомогою нестандартних виходів. Наприклад, якщо в одному регіоні в суміжних галузях одночасно спостерігається і значна кількість вакансій, і масові звільнення, то одним з варіантів може стати не звільнення, а відрядження зацікавлених працівників на вільні робочі місця.

Президент повідомив, що реалізація названих принципів повинна здійснюватися через конкретні інструменти. Вони викладені у проекті Указу, що сформований за підсумками серії ґрунтовних консультацій, сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що указ буде підписаний ближчим часом з урахуванням тих пропозицій, які будуть озвучені під час наради.