У ВРЮ нагадали, що минулого разу з Медведчуком негарно якось вийшло

Вища рада юстиції роз’яснює правові підстави легітимності повноважень члена Вищої ради юстиції Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, В.МЕДВЕДЧУК вперше призначений членом Вищої ради юстиції на шість років 24 березня 1998 року з’їздом адвокатів України. “Термін його повноважень мав сплинути 24 березня 2004 року. Проте 23 жовтня 2003 року Всеукраїнським з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ його було призначено на другий термін. Знаходячись під присягою члена ВРЮ В.МЕДВЕДЧУК не складав присяги вдруге, продовжуючи виконувати свої повноваження”, - йдеться в повідомленні.

Однак, за даними прес-служби ВРЮ, 27 травня 2004 року Вища рада юстиції прийняла рішення про припинення повноважень дев’яти членів Ради у зв’язку із закінченням строку призначення, серед яких був і В.МЕДВЕДЧУК. ВРЮ вирішила, що повноваження В.МЕДВЕДЧУКА мають бути припинені, зокрема, з мотивів повторного нескладення ним присяги члена Вищої ради юстиції після обрання на цю посаду вдруге.

Проте, зазначає далі прес-служба, “31 травня 2007 року Рада визнала помилковим своє рішення від 27 травня 2004 року в частині припинення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА і 17 голосами з 18 скасувала його саме в цій частині, врахувавши, що призначення його вдруге відбулося під час здійснення повноважень члена Ради та перебування під присягою, а також те, що рішення Всеукраїнського з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому відбулося повторне призначення В.МЕДВЕДЧУКА, не було скасоване”.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2007 року Вища рада юстиції поновила членство В.МЕДВЕДЧУКА у цьому органі. Зокрема, розглянувши відповідну заяву В.МЕДВЕЧУКА, ВРЮ частково скасувала своє рішення від 27 травня 2004 року № 180, яким було припинено його повноваження як члена Вищої ради юстиції, оскільки після призначення його до складу Ради на другий поспіль шестирічний строк він не склав присягу члена ВРЮ.

У червні 2007 року Личаківський райсуд Львова зупинив дію рішення ВРЮ від 31 травня цього року у частині поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ. Відповідне рішення було ухвалене на забезпечення адміністративного позову жителя Львова - правника Андрія БОЙКА.

У грудні 2005 року Всеукраїнським з`їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ А.БОЙКА було на законних підставах призначено членом ВРЮ замість В.МЕДВЕДЧУКА, однак набути повноважень члена ВРЮ А.БОЙКУ не вдалося.

Рішення ВРЮ про поновлення В.МЕДВЕДЧУКА позивач вважав протиправним, незаконним, оскільки В.МЕДВЕДЧУК втратив членство у ВРЮ ще у травні 2004 року у зв`язку із закінченням шестирічного терміну, на який його було призначено, а після чергового перепризначення В.МЕДВЕДЧУК не складав присяги члена ВРЮ.

4 листопада 2008 року Верховний суд скасував усі судові рішення щодо зупинення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена Вищої ради юстиції.

6 листопада ВРЮ заявила про відсутність будь-яких перешкод для реалізації В.МЕДВЕДЧУКОМ повноважень члена цього органу.