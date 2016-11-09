"Ми винні": російський історик поклав відповідальність на Кремль за трагедії в Україні після лютого 2014 року

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив історик, релігієзнавець і опозиціонер РФ Андрій Зубов.

За його словами, він чудово розумів, що політика Путіна призведе до того, що відносини між українцями і росіянами будуть зіпсовані на нескінченно довгий час.

"Що сказати?.. Тільки одне: як громадянин Росії я прошу вибачення в України. Я повинен був зробити більше, щоб війни не було. Я дуже старався. Не я один, багато росіян намагалися зробити все, щоб зупинити війну. І не змогли. Нас було мало. І в цьому ми винні", - вважає російський опозиціонер.

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Він переконаний, що після перемоги Майдану треба було зуміти встановити хороші відносини з новою українською владою "без всяких анексії Криму і війни на Донбасі".

"Замість цього Путін зробив те, що зробив: занапастив відносини з Україною, помістив Росію в міжнародну ізоляцію. Ми винні не тільки в злобі, але й у власній дурості. Це особливо болісно", - нарікає Зубов.

Раніше Зубов заявляв, що Україна врятувала інші країни пострадянського простору, зупинивши російське вторгнення на Донбасі.