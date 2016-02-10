Україна врятувала інші країни пострадянського простору, зупинивши вторгнення РФ на Донбасі – російський історик

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив доктор історичних наук, професор Андрій Зубов. Навесні 2014 року він був одним із небагатьох у Росії, хто публічно виступив проти захоплення українського Криму, за що поплатився вигнанням із Московського державного інституту міжнародних відносин.

«Непередбачувана й небезпечна – «unpredictable and very dangerous», – такий термін вживається по відношенню до російської політики на всіх солідних міжнародних форумах, де я брав участь. Спочатку Україна, потім Сирія. Здається, Росія сама себе заганяє в глухий кут. Якщо хоч грам розумності є у нинішнього російського керівництва, то зрозуміло, що, після того, що сталося з Україною, жоден нормальний правитель не полізе в Казахстан чи Білорусь. Адже зуби в Україні зламалися, й нічого не вийшло», - сказав Зубов.

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За його словами, зараз для кремлівської влади найголовніше – добитися зняття санкцій при максимальному збереженні того, що вже встигли відхопити в Україні, питання лише – чи вдасться це. На Заході лунає чимало голосів, готових до компромісу, але в цілому Захід твердий і продовжує очікувати виконання «Мінська-2» та вирішення кримського питання, констатував історик.

«Я думаю, що якщо в українській владі не повні дурні, то вони повинні зараз вимагати на Донбасі контроль над кордоном, вибори під міжнародним наглядом, а далі – внутрішнє врегулювання. Ще трохи - і Москва на це піде. Альтернатива – нові глобальні військові дії. Для Росії це катастрофа», - вважає Зубов.

Історик порівняв захоплення Росією Криму з анексією нацистською Німеччиною в 1938 році Австрії.

«Коли почали відбуватися відомі події 26-27 лютого 2014 року, то у мене в голові постійно була та аналогія з Австрією, Судетами, Клайпедою (Мемелем). Усі ці території були анексовані Гітлером. Я відчував, що це треба сказати. Однакові дії викличуть однаковий результат. Інакше не буває», - підкреслив він.

«Я не раз говорив, що ці порівняння навіть не на користь Росії. Тому що гітлерівська Німеччина була сильною, хоча й гидкою, але державою з економікою, що зростає, це був режим, що набирав обертів, працювала промисловість, народ був консолідований. Тут же інша справа: Росія вже перебувала у важкому економічному становищі через недолугу економічну політику влади, країна стала сировинною, чого не було до 1917 року і в радянські часи. Росія в усьому набагато більш вразлива й залежна від міжнародного співтовариства, ніж нацистська Німеччина у 1938 році», - додав Зубов.

Він нагадав, що коли для Німеччини анексії територій інших держав пройшли на «ура», перші військові кампанії в 1939, 1940 і навіть у 1941 роках – на першому етапі проти Радянського Союзу – були суцільним успіхом, то Росія відразу зіткнулася з невдачею, навіть «українську кампанію» здійснити не змогла.

«Крим анексували, використовуючи ефект раптовості, а вже в проекті «новоросія» зазнала повної поразки. Це було ясно в ході битви за Іловайськ у серпні 2014 року. Так, Росія бій виграла, а програла кампанію», - вважає історик.

Повний текст інтерв'ю із Зубовим розміщено на сайті УНІАН.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях йдуть бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить щонайменше 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. були поранені.