У ВР зареєстрували проект постанови про обрання спікером Литвина

У парламенті зареєстровано проект постанови про обрання народного депутата України Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради України.

Автор документа, народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Як йдеться у Пояснювальній записці, проект Постанови внесено з метою забезпечення ефективності та безперервності функціонування парламенту, виконання Конституції та законів України, а також вимог Регламенту Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.