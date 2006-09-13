БЮТ на завтра готує сенсацію

Блок Юлії Тимошенко звернеться у четвер до спікера Верховної Ради Олександра Мороза з проханням не підписувати постанову щодо відмови у створенні комісії щодо розслідування необґрунтованого підвищення цін на газ.

Про це Тимошенко сказала журналістам по завершенні засідання ВР.

За її словами, з цього приводу представники блоку проведуть "концептуальну розмову" з головою Верховної Ради з тим, щоб він не підписував цю постанову згідно з регламентом.

"Якщо Мороз залишається хоча б на залишкових позиціях демократії, то мені здається, що він не підпише цієї постанови. Якщо він це зробить, то він своєю рукою зруйнує останнє право опозиції – створювати слідчі комісії", - сказала вона.

За словами Тимошенко, якщо Мороз підпише цю постанову, БЮТ звернеться до президента як до гаранта конституції і "попросить його втрутитися".

На питання, чи блокуватиме БЮТ трибуну в четвер, вона відповіла: "Ні. Ми не будемо блокувати. Ми все будемо вирішувати правовими методами".

В свою чергу депутат від БЮТ Андрій Шкіль в кулуарах заявив, що "на завтра БЮТ готує сенсацію". При цьому він відмовився сказати, в чому вона полягає, побоюючись того, що вона "провалиться".

Не виключив ймовірності сенсації у розмові з журналістами й інший депутат з БЮТ. За його словами, у четвер БЮТ має намір продовжити блокування сесійної зали парламенту.

"Українська правда"