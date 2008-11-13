Павленко посадив своє міністерство на «голодний пайок»

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО підписав наказ "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2008-2009 роках".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсім’ї, відзначивши, що що таке рішення прийнято з метою мінімізації негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на економіку України.

Цей план щодо забезпечення жорсткої економії коштів складається із 12 напрямків діяльності і передбачає, зокрема, скорочення помісячних обсягів видатків Міністерства та утворених у його складі урядових органів державного управління на оплату транспортних послуг, послуг зв`язку, відрядження за кордон, представницькі витрати не менше, ніж на 10% у порівнянні з середньомісячними показниками липня-жовтня 2008 року.

Планом передбачено припинення придбання міністерством автотранспорту, офісних меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки. Наказ забороняє використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів, крім випадків, коли виконання зазначених заходів доручається міністерству рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України.

За даними прес-служби, до 20 листопада в Міністерстві буде розроблено та затверджено план заходів з енергозбереження на 2008-2009 роки, забезпечено скорочення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Бюджетні асигнування, перш за все, будуть спрямовуватися на завершення розпочатого будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів з ступенем готовності понад 80%.

При підготовці кошторисів витрат на реалізацію програм (проведення заходів) державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім`ї, а також на надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям витрати на поліграфічні, інформаційні послуги, придбання (виготовлення) сувенірної та нагородної атрибутики, роздаткових матеріалів не перевищуватимуть 20% від загальної суми витрат по кошторису, підкреслили в Мінсім’ї.