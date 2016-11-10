Жорсткий конфлікт між Путіним і Трампом неминучий – екс-депутат Держдуми РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пономарьов сказав на прес-конференції.

«За Трампа буде суттєво переглянуто параметри економічної допомоги. Я думаю, що вона сильно зміниться у своєму форматі, не в розмірі», - зазначив Пономарьов.

За його словами, Трамп не довіряє міжнародним інституціям, зокрема МВФ, Світовому банку, на тій підставі, що вони «показують низьку ефективність і велику схильність витрачати гроші на вітер».

«Я думаю, що він ці підходи переглядатиме», - сказав Пономарьов.

На його думку, ні за яких умов США не визнають анексію Криму Росією. «Це неправильно - переносити передвиборчу риторику кандидатів на їх реальні дії як глави держави, і є помилкою їм ці слова пригадувати», - вважає Пономарьов.

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Він прогнозує, що Трамп спробує домовлятися з Росією. «Швидше за все - деокупація Донбасу в обмін на нейтральний статус України, гарантії американців не приймати Україну в НАТО. Але ці домовленості довго не проживуть, обидві сторони один одного кинуть», - упевнений Пономарьов.

Він також вважає, що «кремлівським кандидатом» на президентських виборах у США була Хілларі Клінтон. «Весь світ був у полоні певних міфів. Я вважаю, що кремлівським кандидатом на цих виборах була пані Клінтон, а не Трамп. Перш за все, це штаб Клінтон розкручував історію, що Трамп - російський шпигун», - заявив Пономарьов.

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На думку екс-депутата Держдуми, конфлікт між президентом РФ Володимиром Путіним і Трампом неминучий. «Цей конфлікт буде набагато жорсткішим, ніж конфлікт з Обамою. Хоч вони і не любили один одного, але це не виливалося в жорсткі дії», - додав Пономарьов.