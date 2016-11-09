Хто такий Дональд Трамп: журналісти зібрали найцікавіші факти з біографії скандального політика (інфографіка)

Трамп народився 14 червня 1946 року у Нью-Йорку та встиг зіграти три весілля і стати батьком п'ятьох дітей, пише ТСН.

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Він чотири рази змінював партію – був членом Партії Реформ, демократом і двічі республіканцем.

Американський політик спробував себе ведучим реаліті-шоу.

У червні 2015 року він офіційно оголосив про наміри стати кандидатом у президенти США від республіканської партії та 8 листопада 2016 року переміг на виборах глави США.