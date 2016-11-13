Молдова обирає президента: на деяких дільницях не вистачило бюлетенів

Член Центральної виборчої комісії Серджіу Гурдуза попросив вибачення за те, що держава не було в змозі забезпечити бюлетенями і висловлює жаль у зв'язку з недоліками в процесі голосування. Про це повідомляє молдавське видання RISE.

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«Я прошу вибачення у громадян, які не встигли і не зможуть проголосувати. Як у тих, хто за кордоном, так і в тих, хто в країні, яким довелося пройти шлях у сотні кілометрів, але їм не вистачило бюлетенів. З мого боку буде помилкою сказати, що це відбулось через законодавство. Повинен визнати, що держава виявилася неспроможною забезпечити право голосу кожного», - сказав Гурдуза.

Водночас голова ЦВК Аліна Руссу констатувала, що мобілізація населення перевершила всі очікування.

Виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка на виборах становила 53,3%. Але це ще не остаточні результати. У зв'язку з різницею в часі деякі виборчі дільниці за кордоном ще не закрилися. У першому турі явка становить 48,95%.

До 20:00 проголосували близько 1,58 млн громадян, що становить 52,8% виборців. За кордоном проголосували понад 125 тис. громадян.

Як повідомляє Радіо Свобода в Молдові, на цих виборах не було екзит-полів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому беруть участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закриються о 21:00. Згідно з результатами першого туру виборів, які пройшли 30 жовтня, Додон набрав 47,98% голосів, Санду - 38,71%. Зокрема, за Додона громадяни Молдови віддали 680 тис. 550 голосів, за Санду - 549 тис. 152 голосів.

У голосуванні тоді взяли участь 1 млн 440 тис. 733 виборці, що становить 1/3 від кількості осіб, внесених у списки виборців.