На виборах у Молдові явка перевищила 51% виборців

Станом на 19.00 вже проголосувало більш як 51% виборців (1 млн 544 тис 376 громадян). Про це повідомляє молдавське видання Publika.

Водночас, як повідомляє Радіо Свобода в Молдові, кандидат Майя Санду наполягає на відставці міністра закордонних справ і голови Центральної виборчої комісії, яких вона звинувачує в перешкоджанні права громадян на участь у виборах.

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Зазначається, що станом на 18.00, за три години до закриття виборчих дільниць, кількість виборців, що проголосували на виборах, перевалила за 50% - більше, ніж у першому турі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому беруть участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Виборчі дільниці відкрилися о 7.00 за місцевим часом і закриються о 21.00. Згідно з результатами першого туру виборів, які пройшли 30 жовтня, Додон набрав 47,98% голосів, Санду - 38,71%. Зокрема, за Додона громадяни Молдови віддали 680 тис. 550 голосів, за Санду - 549 тис. 152 голоси.

У голосуванні взяли участь 1 млн 440 тис. 733 виборці, що становить 1/3 від кількості осіб, внесених до списку виборців.