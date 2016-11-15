Сьогодні в ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції про порушення прав людини в Криму

Як повідомила прес-служба МЗС України, проект має на меті захист конституційних прав громадян України на території тимчасово окупованого українського півострова.

В документі засуджуються масові порушення прав людини в окупованому Криму та міститься заклик до Росії як держави-окупанта дотримуватися своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права.

У проекті резолюції також наголошується на необхідності звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед місії ООН із моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ у Крим із метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також звертається до управління верховного комісара ООН із прав людини з проханням підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації на окупованому півострові.

На сьогодні співавторами проекту резолюції є 41 держава-член ООН.

До складу української делегації, яка зараз працює в Нью-Йорку над просуванням проекту резолюції, входять уповноважений президента України в справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в третьому комітеті 71-й сесії Генеральної асамблеї ООН представив на розгляд делегатів проект резолюції про порушення прав людини в Криму.

РФ збирається голосувати проти прийняття резолюції: представник Росії Євген Загайнов заявив, що «проект є одностороннім». «Проект повністю ігнорує односторонні наслідки для жителів Криму від дій української влади», – сказав російський делегат. Він також стверджує, що «проект є необ’єктивним і упередженим» і заявив, що його делегація буде голосувати проти проекту цієї резолюції.