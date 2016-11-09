Україна представила в ООН проект резолюції по Криму, РФ уже збирається голосувати "проти"

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в Третьому комітеті 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН представив на розгляд делегатів проект резолюції "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі". Про це повідомляє Центр новин ООН.

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"Я маю честь представити проект резолюції "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі". Цей проект резолюції базується на Загальній декларації прав людини, міжнародних договорах з прав людини та інших відповідних міжнародних документах і деклараціях", - заявив Володимир Єльченко.

Співавторами проекту резолюції виступили 38 делегацій.

У документі пропонується засудити порушення прав людини, дискримінаційні заходи і практику стосовно жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російських окупаційних властей.

У проекті міститься прохання до Генерального секретаря ООН вишукувати шляхи і засоби, що дозволяють забезпечити безпечний і безперешкодний доступ в Крим існуючим регіональним і міжнародних механізмів спостереження за становищем в області прав людини.

У преамбулі проекту йдеться про засудження тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і підтверджується невизнання її анексії.

Представник Росії Євген Загайнов заявив, що "проект є одностороннім". "Проект повністю ігнорує односторонні наслідки для жителів Криму від дій української влади", - сказав російський делегат. Він також стверджує, що "проект є необ'єктивним і упередженим" і заявив, що його делегація буде голосувати проти проекту цієї резолюції.

Українська делегація повідомила, що проект резолюції, який буде винесений на голосування в Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН 15 листопада.

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Відзначимо, що Третій комітет займається соціальною та гуманітарною тематикою. У його порядку денному домінують пункти, пов'язані з захистом прав людини.

В роботі всіх шести основних комітетів беруть участь всі країни-члени Генеральної Асамблеї ООН - представники 193 держав, а також спостерігачі від Палестини і від Святого престолу(Ватикану).

Проекти резолюцій і рішень, які готуються і приймаються в комітетах консенсусом або шляхом голосування, потім передаються для їх остаточного затвердження на пленарних засіданнях Асамблеї. Як правило, на пленарних засіданнях проекти резолюцій, прийняті в головних комітетах, затверджуються без істотних змін і приблизно з тими ж результатами голосування.