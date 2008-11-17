Участь у форумі до 75-х роковин Голодомору підтвердили 7 президентів

На сьогодні участь у Міжнародному форумі “Народ мій завжди буде!” до 75-х роковин Голодомору в Україні підтвердили президенти 7 держав - Македонії, Естонії, Польщі, Латвії, Литви, Грузії, Боснії і Герцеговини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, уточнюється участь у форумі ще 5 делегацій на чолі з президентами країн.

Крім того, Ю.КОСТЕНКО повідомив, що на даний час підтвердили участь у форумі віце-спікер Молдови, голова Національних зборів Франції, делегація Національного конгресу Аргентини, заступник голови Сенату Національного конгресу Бразилії, перший заступник Державних зборів Угорщини.

Планується участь у форумі представників міжнародних організацій високого рівня, зокрема, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Європарламенту, ПАРЄ.

“Представництво буде досить великим. Орієнтовно ми зараз бачимо близько 200 осіб, які братимуть участь у міжнародному форумі”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він також нагадав, що Президент РФ Дмитро МЄДВЄДЄВ відмовився взяти участь у форумі.