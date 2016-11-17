Пинзеник розповів, коли регламентний комітет знову розгляне зняття недоторканності з Новинського

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради Павло Пинзеник у коментарях журналістам.

"Наразі Генеральна прокуратура не дуже добре підготувала подання. Я не знаю, як вони потім виглядатимуть у суді, підозрюю, що не дуже гарно", - сказав він.

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Павло Пинзеник зазначив, що на основі стенограми учорашнього засідання Комітет сформулює свої зауваження до ГПУ, аби зняти всі недоліки до наступного розгляду питання зняття недоторканості з Новинського.

Парламентар також підкреслив, що завдання регламентного комітету полягає у підготовці процедури притягнення до відповідальності народного депутата Опоблоку відповідно до вимог закону.

"Ми діємо в рамках своєї компетенції", - підкреслив Пинзеник.

"Я пропоную депутатам, які критикують, ввійти до Регламентного комітету. Черги до нашого комітету я не бачу, ні одного представника "Самопомочі" нема, працювати ніхто не хоче. На засідання комітету бажання у депутатів приходити нема, ніхто не бажає задавати питання, зате всі вважають за необхідне коментувати роботу Регламентного комітету", - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі впродовж 179 днів особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка. Однак вчора, 16 листопада, Регламентний комітет ВР переніс прийняття рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, мотивуючи це необхідністю отримання додаткової інформації від генпрокурора щодо подання.

Згідно з Регламентом ВР, парламент не може розглядати питання без рішення комітету.