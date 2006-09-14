Низка заходів до річниці зникнення Георгія Гонгадзе

15 і 16 вересня Медіа-профспілка та громадські організації проводять серію акції, щоб нагадати про 6-у річницю зникнення Георгія Гонгадзе та звернути увагу на ускладнення в роботі журналістів, які мали місце за останні два місяці.

15 вересня

Верховна Рада заслухає інформацію Генерального прокурора України Олександра Медведька про хід розслідування вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе.

11.30 – У Верховній Раді стартує журналістська кампанія „Руки геть від свободи!” - збір перед входом до під’їзду, що веде у ложу преси (вул. Грушевського, 5). Тим, у кого немає парламентської акредитації, Медіа-профспілка забезпечує разові перепустки до Верховної Ради (акредитація можлива до 12.00 14 жовтня). Для цього телефонуйте за номером: 8-050-310-44-41 (Михайлина Скорик) або - у робочий час – 537-20-03 (Вероніка Жернова).

12.00 – прес-конференція Незалежної Медіа-профспілки України та Інституту масової інформації про початок українського рейтингу „Вороги преси”. (приміщення Верховної Ради, біля ложі преси на 3-му поверсі). Подробиці за номером 8-050-310-44-41 (Михайлина Скорик).

12.00 - представники Міжнародної федерації журналістів, партнери Медіа-профспілки, пікетуватимуть посольства України за кордоном з вимогою довести до кінця розслідування та покарати убивць Георгія Гонгадзе. Подробиці за телефоном 537-20-03 (Сергій Гузь)

У вечері - у новинах провідних телеканалів з’явиться 7-секундний ролик пам’яті Гії Гонгадзе, аналогічний символ вийде в друкованих газетах і на Інтернет-сайтах. Телевізійний ролик можна роздобути, зателефонувавши до Медіа-профспілки (8-050-310-44-41), силует для друкованих ЗМІ скачати на сайті Медіа-профспілки, банери для Інтернет-видань поширює „Українська правда” – pravda@svitonline.com

15-16 вересня

День зникнення Георгія Гонгадзе. У новинах провідних телеканалів з’явиться 7-секундний ролик пам’яті Гії Гонгадзе, аналогічний символ з’явиться в друкованих газетах і на Інтернет-сайтах.

16 вересня

11-00 - мітинг-реквієм пам’яті Г.Гонгадзе (7-й кілометр автошляху Тараща-Біла Церква, пам’ятний знак Г.Гонгадзе).

О 19.00 на Хрещатику відбудеться акція «День пам`яті Георгія Ґонґадзе». Учасники акції зі свічками в руках утворять коло та вшанують пам`ять Георгія Ґонґадзе, а також інших загиблих журналістів, назвавши їх поіменно. Після цього пішою ходою всі рушать до Секретаріату Президента. Запрошуються всі небайдужі.