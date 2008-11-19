У Тимошенко порахували, що красна ціна на метро - одна гривня

Кабінет Міністрів не може примусити Київську міську державну адміністрацію знизити тарифи на транспорт, але наполягає на існуванні для цього резервів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Кабміні.

«Поза сумнівом, відповідальність за встановлення тарифів і вартості проїзду лежить на київській владі. Кабінет Міністрів не може за неї ухвалювати рішення», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр повідомив, що робоча група Держінспекції за цінами внаслідок вивчення інформації про підвищення тарифів встановила, що Київський метрополітен має внутрішні резерви для зниження тарифів на проїзд. «Базою для зниження вартості проїзду є такі цифри: фактично в 2,5 разу завищено рентабельність цих підприємств. Розрахункові 24,2%, хоча за рішенням самої Київради, рентабельність таких підприємств не може перевищувати 10%. Близько 280 млн. грн. зараховано за рахунок неправомірного віднесення до вартості проїзду вартості капітальних вкладень, на 99 млн. завищено амортизацію, 365 млн. – це резерв за рахунок неврахування непрофільних доходів, а також заниження пасажиропотоку. До того ж вартість розміщення реклами в метрополітені в 25 разів нижча середньої вартості розміщення реклами в інших місцях Києва», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

«Є колосальний резерв, який дає змогу, за попередніми оцінками, скоротити вдвічі вартість проїзду: в метро – до 1 грн. і до 80 коп. – в наземному транспорті», - наголосив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази. З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час введення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр О.ТУРЧИНОВ доручив Київській міській державній адміністрації знизити вартість проїзду в громадському транспорті удвічі. Таке доручення дано за наслідками наради щодо попередніх підсумків перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

За даними прес-служби, під час наради члени робочої групи доповіли О.ТУРЧИНОВУ, що проаналізовані дані свідчать про необґрунтованість підвищення тарифів на транспорт і наявність можливості їх зниження принаймні удвічі. Так, зокрема, у 2,5 разу завищена рентабельність транспортних підприємств, величина пасажиропотоку занижена, ховаються реальні доходи від рекламної і орендної діяльності, завищена амортизація, відбулося безпідставне віднесення на собівартість капітальних витрат і тому подібне. Одержані під час перевірок дані свідчать, що вартість проїзду в метрополітені не може перевищувати 1 грн., а в наземному транспорті - 80 копійок.

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