Порошенко пояснив, чому не ввів воєнний стан

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистому заході з нагоди Дня гідності та свободи сьогодні в Києві.

"В умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску і не пішов на впровадження військового стану. Такий крок істотно посилив би повноваження президента як верховного головнокомандувача", - заявив він.

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"Але я думав не про себе, а про країну, про необхідність зберегти і зміцнити все те, що є ознакою європейської культури, – систему стримувань і противаг, політичну конкуренцію, права й свободи громадян, насамперед свободу слова", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Турчинов розповів про імовірність введення воєнного стану. "Справа в тому, що воєнний стан не може вводитись за бажанням політиків як якась політична формула існування країни, ні. Воєнний стан може вводитись виключно виходячи із загроз безпеки країни і у випадку наявності загроз нашому суверенітету, безпеки країни в цілому, в першу чергу військових загроз. Безумовно, відповідно до Конституції, повинен бути введений воєнний стан", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи.