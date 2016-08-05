Турчинов розповів про імовірність введення воєнного стану

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Справа в тому, що воєнний стан не може вводитись за бажанням політиків як якась політична формула існування країни, ні. Воєнний стан може вводитись виключно виходячи із загроз безпеки країни і у випадку наявності загроз нашому суверенітету, безпеки країни в цілому, в першу чергу військових загроз. Безумовно, відповідно до Конституції, повинен бути введений воєнний стан", - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що існує два сценарії щодо майбутніх дій з боку Росії проти України. До першого сценарію відноситься можливість наступу російських військ вглиб країни, а до другого - продовження "гібридної" війни.

При цьому Турчинов сказав, що не треба боятися можливості запровадження воєнного стану.

"І цього не треба лякатись, не треба панікувати, але у випадку особливо реалізації першого сценарію, або серйозного загострення на східному фронті, ми повинні реагувати адекватно. І я ще раз підкреслюю, це вводиться не тоді коли хтось бажає чи до якоїсь дати, це вводиться виключно з безпеки для нашої країни", - наголосив Турчинов.