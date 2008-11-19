Жириновський каже, що Голодомор в Україні виник сам по собі

Заступник голови Державної думи Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ заявляє, що Голодомор в Україні 1932-1933 років «виник сам по собі».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ліберально-демократичної партії Росії, лідером якої є В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

«Спроба В.ЮЩЕНКА представити український "голодомор" як акт геноциду - це провокація», - заявив він.

За словами В.ЖИРИНОВСЬКОГО, у той час було побудовано величезні заводи – всі сили було кинуто на будівництво, тому постраждало селянство на території всього Радянського Союзу.

Він упевнений, що найбільше постраждало Поволжя, а в Україні завжди було краще з продовольством.

«Спроби В.ЮЩЕНКА політизувати трагедію не мають жодних підстав. Мета такого трактування подій одна - у нового покоління українців створити враження, що росіяни - вороги. Ніякого національного забарвлення тут немає. Мільйони українців жили в інших частинах СРСР. Вони не постраждали. Голодомор виник сам по собі, він не був спрямований проти когось», - наголосив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

На його думку, голод 30-х років XX століття – «явище не унікальне», а проблеми з браком продовольства були в усіх країнах світу, у деяких з голоду гинуть люди і зараз.

«Проблеми голоду в Україні були пов`язані з наслідками Першої світової війни, громадянської війни, колективізацією. Десять років в Україні було безвладдя. І удар більше впав на сільськогосподарські райони, оскільки країна була аграрною. Це була важка політична доля України. До чого тут Москва? Потім українські більшовики вирішили підтримати Москву, і 1922 року Україна стала частиною СРСР. Якщо були зловживання, то їх робили місцеві органи влади – Каганович, Хрущов там був. Те, що українців сьогодні дратує, стосується їхніх, українських органів влади. Ніхто з Москви загони не направляв», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні відбуваються заходи, присвячені 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років.

Зокрема, Патріарх Київського та всієї Русі-України Філарет від імені Української православної церкви Київського патріархату закликав громадян України вшанувати пам`ять жертв Голодомору та взяти участь в акції «Запали свічку» 22 листопада. У Зверненні з приводу роковин Голодомору 1932-33 років патріарх зазначив, що всі народи СРСР тією чи іншою мірою постраждали від тоталітарної політики загалом і колективізації – зокрема. Але тільки щодо України існують документально підтверджені директиви радянського керівництва, які свідчать про поєднання в ній колективізації з «вирішенням національного питання». Тільки області, заселені переважно українцями, були оточені військовими загонами – щоб люди не могли врятуватися від голоду втечею. Тільки в цих областях активісти радянської влади вилучали все продовольство, а те, що не могли вилучити – знищували на місці.