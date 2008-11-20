Рада візьме тайм-аут?

У роботі Верховної Ради буде оголошено перерву на два дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про таку домовленість лідерів фракцій парламенту повідомив один з лідерів фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Зокрема, за його словами, сьогодні в ході Погоджувальної ради було досягнуто домовленості оголосити перерву на четвер і п’ятницю. Наступного тижня, сказав І.ШАРОВ, депутати, як відомо, працюватимуть в округах, тобто пленарні засідання поновляться через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

13 листопада ВР брала перерву до 18 листопада, щоб узгодити кандидатуру спікера. Однак і 18 листопада голову ВР обрати не вдалося. Тоді народні депутати прийняли рішення, що 18-19 листопада вони працюватимуть в комітетах, а в четвер о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання.

На сьогодні на посаду голови ВР розглядаються кандидатури Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Адама МАРТИНЮКА (КПУ). Також у ВР зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про відкликання Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади спікера.