Рудьковський: якби це було на рингу, я б відучив один раз і назавжди

Колишній міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ пояснює, що його конфлікт з народним депутатом від Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ виник через різні позиції стосовно того, чи повинна залишатись Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра у разі утворення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві в інтерв’ю журналістам, коментуючи інцидент.

«Я можу сказати одне, що вчора дійсно у нас була дискусія з моїм візаві на політичну тему. Дійсно ми маємо різні позиції і політичний вектор… Я завжди стояв на тій же позиції, він же займає іншу позицію щодо того, що в широкій коаліції повинна бути прем’єр-міністром Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. Я маю іншу позицію», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Водночас він висловив переконання, що «у будь-якій дискусії сила не може бути аргументом».

«Якби ми знаходилися в однаковому статусі… Якби це було на рингу, я би відучив таку людину один раз і назавжди піднімати руки. Я переконаний, що потрібно зняти депутатську недоторканність для того, щоб хуліганство завжди мало свою відповідну реакцію з боку правоохоронних органів», - зауважив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Відповідаючи на питання, чи піде він на мирову, якщо справа дійде до суду, він сказав: «Я подав відповідну заяву щодо його дій. Хай дають оцінку ті, у компетенції кого це знаходиться».

Водночас на питання, хто куди бив, після тривалої паузи М.РУДЬКОВСЬКИЙ відповів: «Я себе нормально почуваю». На його обличчі не помітні будь-які сліди побоїв.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на «КоммерсантЪ», за словами джерела газети у правоохоронних органах, М.РУДЬКОВСЬКИЙ 19 листопада прибув до райуправління міліції з розбитою губою і в установленому порядку написав заяву, в якій звинуватив Н.ШУФРИЧА у нанесенні йому тілесних ушкоджень.

Виходячи із заяви, з якою ознайомився Ъ, близько 15.00 Н.ШУФРИЧ у супроводі невідомого чоловіка (гадано, охоронця) прибув до офісу М.РУДЬКОВСЬКОГО, який розташований по вул. Івана Мазепи, 26. Перебуваючи, згідно з текстом документа, “в стані нервового збудження", Н.ШУФРИЧ увійшов до кабінету, де працював М.РУДЬКОВСЬКИЙ, і кілька разів ударив його в обличчя, після чого залишив приміщення.

У свою чергу, Н.ШУФРИЧ висловив здивування реакцією М.РУДЬКОВСЬКОГО на їхню розмову. “Я здивований діями М.РУДЬКОВСЬКОГО. Дійсно, у нас вчора відбулася розмова, в якій ми обговорили певні розбіжності, пов`язані з оцінкою політичної ситуації», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він пояснив, що розмова була емоційною, і пов`язана з останніми заявами М.РУДЬКОВСЬКОГО, який, за словами Н.ШУФРИЧА, різко змінив свою позицію з приводу основних політичних процесів. «Ми говорили з приводу такої позиції Миколи, що прогинається відносно ЮЩЕНКА і його оточення, що нас усіх дещо здивувало», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що розмова була емоційною з обох сторін, але підстав у М.РУДЬКОВСЬКОГО для такої реакції не було.

У той же час Н.ШУФРИЧ ухилився від прямої відповіді на запитання, чи завдав він тілесних ушкоджень М.РУДЬКОВСЬКОМУ.

Київська міліція підтвердила наявність заяви М.РУДЬКОВСЬКОГО, у якій вказується про інцидент, що стався між ним та Н.ШУФРИЧЕМ. У своїй заяві він вказав, що о 15.00 в орендованому ним офісі, який знаходиться у Києві по вулиці Івана Мазепи, 26, народний депутат Н.ШУФРИЧ під час конфлікту вдарив його рукою в обличчя. Як зауважили у ЦГЗ, після прийняття заяви від М.РУДЬКОВСКОГО останнього було направлено для проходження судово-медичної експертизи для фіксації наявності слідів побоїв. Зібрані матеріали передані для подальшого розслідування до Генеральної прокуратури України.