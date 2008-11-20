Тимошенко каже, що готова пожертвувати будь-яким міністром

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про те, що вона готова до зміни складу уряду, якщо це допоможе подолати фінансову кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час наради з керівництвом регіональних органів виконавчої влади і міськими головами з питань виконання державного бюджету на 2008 рік.

«Я звернулася з пропозицією: якщо хтось з членів уряду, включаючи міністрів і прем`єра, Вас не влаштовує, і є краща кандидатура, то давайте голосувати в парламенті, як це передбачено» — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що вплив фінансової кризи та економічна ситуація, що склалася в країні, сприяють пошуку компромісу в парламенті.

«Фінансова криза заштовхає всі фракції парламенту в нормальне русло роботи. Тому що кожен аграрій, металург, хімік захоче мати свій антикризовий закон, а в парламенті в всіх фракціях сидять власники підприємств. Тому, скільки б вони не чинили опір усіма чотирма лапами, це єдиний спосіб. Тому, ось побачите, за моїми прогнозами, протягом двох тижнів буде об`єднання. Це буде примусове зближення», — зазначила ТИМОШЕНКО.