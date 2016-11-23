Скандальний український екс-нардеп Марков вдарив польського журналіста на російському ток-шоу (відео)

Колишній народний депутат Ігор Марков, якого звинувачують у побитті мітингувальників в Одесі у 2007 році, побився із польським журналістом Томашом Мацейчуком на одному із російських ток-шоу.

Так, Марков накинувся на кореспондента, коли той вступив у словесну перепалку із гостем програми. Екс-нардеп спочатку почав вимагати від поляка покинути студію, а потім вдарив іноземця по обличчю.

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Після цього польський кореспондент покинув студію.

Цей випуск програми так і не вийшов в ефір, однак відео бійки було опубліковано в мережі.

В Україні Марков звинувачується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) за побиття в Одесі в 2007 році учасників мітингу проти встановлення пам'ятника Катерині II. В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці. 25 лютого 2014 р. Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО. Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 р. В грудні 2014 року МВС України оголосило його в розшук.

12 серпня 2015 р. Маркова затримали в італійському місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Через два дні місцевий суд його заарештував. Пізніше суд Генуї змінив Маркову запобіжний захід, перевівши його з в'язниці під домашній арешт з носіння електронного браслета.