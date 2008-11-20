Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Майдан є його найбільшою політичною гордістю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він повідомив в інтерв`ю “5 каналу”, присвяченому річниці революції.

«Я на все життя збережу як предмет моєї найбільшої політичної гордості, що це було в Україні, і до нього я мав відношення», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО оцінив ті події як революцію політичної свідомості української нації та вияв національної гідності.

«Найголовніше, що принесла Помаранчева революція, Майдан 2004 року - повагу до нас. Істинно, цей Майдан приніс свободу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що учасники Майдану насамперед виступили проти фактично призначення Президента внаслідок фальсифікації виборів та відстоювали своє право обирати вільно.