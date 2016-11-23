Міністр культури заявив, що на сході України "немає ніякої генетики" - соцмережі обурені (відео)

12:51, 23 листопада 2016
Суспільство
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Глава Мінкульту Євген Нищук заявив, що на сході України "немає ніякої генетики", оскільки до цих міст владою СРСР були свідомо заселені люди.

Дивіться відео з 16:27 

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Відповідаючи на питання, чому на сході важко знайти українські книжки, міністр культури відповів, що другим безпековим моментом для країни є культура. Першим  він назвав армію та новітню зброю.

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"Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати й формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це технологія радянського союзу була", - сказав міністр.

Соцмережі вже обурило таке висловлювання Нищука.

 

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