Міністр культури заявив, що на сході України "немає ніякої генетики" - соцмережі обурені (відео)
Глава Мінкульту Євген Нищук заявив, що на сході України "немає ніякої генетики", оскільки до цих міст владою СРСР були свідомо заселені люди.
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Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.
Відповідаючи на питання, чому на сході важко знайти українські книжки, міністр культури відповів, що другим безпековим моментом для країни є культура. Першим він назвав армію та новітню зброю.
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"Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати й формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це технологія радянського союзу була", - сказав міністр.
Соцмережі вже обурило таке висловлювання Нищука.
#Нищук: Города на #Донбасс`е – "завезенные". Нет там никакой генетикиhttps://t.co/VW0YQMMdD9— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) November 23, 2016
У фейсбуці горить через #зашквар_Ніщука. Людина сказала дурість, #нікаґдатакоґонєбилоівотопять.— eliash strongowski (@strng) November 23, 2016