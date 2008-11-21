Регіонал: з крісла прем'єра Тимошенко можна винести тільки ногами вперед

Лідер Партії регіонів (ПР) Віктор Янукович вчора заявив, що у Верховній раді ведуться переговори про новий формат коаліції і відставку уряду. А прем`єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла відмовитися від посади, якщо це посприяє створенню нової більшості в парламенті. У ПР в її щирість не вірять, пише "Коммерсантъ-Україна".

Видання відзначає, що Партія регіонів дійсно проводить ряд неформальних консультацій з іншими фракціями "з метою навести мости". При цьому найчастіше "регіонали" спілкуються з БЮТ. Переговори від ПР зараз ведуть Нестор Шуфрич і Андрій Клюєв.

– Неформальні переговори ми проводимо щодня. На рівні окремих народних депутатів вже давно про все домовилися і все вирішили. А ось коли збираємося всією фракцією, позиція відразу міняється, - зізнався народний депутат Віктор Швець (БЮТ).

За інформацією Ъ, головною умовою ПР в переговорах з БЮТ є добровільна відставка пані Тимошенко з поста прем`єр-міністра. В той же час в ПР свідомі того, що шансів добитися того, щоб Юлія Тимошенко добровільно залишила свій пост, практично немає. "Дивлячись на дії прем`єр-міністра, я розумію, що з цього крісла її тільки ногами вперед можна винести", - сказав народний депутат Дмитро Святаш (ПР).

Особливо не розраховуючи на успішне завершення переговорів з БЮТ, в Партії регіонів розглядають інші можливості формування коаліції. "Ми працюємо відразу над декількома варіантами: який вистрілить – за той і зачепимося, часу дуже мало", - відзначило джерело в ПР. Найбільш реальним варіантом в партії вважають створення "технічної більшості", не закріпленої юридично, яка, у свою чергу, призначить "технічного прем`єра" і спікера. "Робити з Віктора Януковича технічного прем`єра для нас - ганьба. У Партії регіонів на цей пост достатньо кандидатів – Анатолій Кінах, Андрій Клюєв, Юрій Бойко", - заявив один із заступників глави фракції ПР.

– Про обрання спікера і переформатування Кабміну можна говорити і без формальної коаліції. Моральною підставою цьому може послужити ситуація економічної кризи, - вважає пан Олійник.

В той же час більшість депутатів не сумніваються, що Верховна рада VI скликання незабаром припинить своє існування.

– На жаль, вже всі давно зрозуміли, що зберегти парламент VI скликання для того, щоб він міг реалізовувати свої повноваження, вже неможливо, - нарікає Віктор Швець.

– Я вважаю, що без дострокових парламентських виборів не обійтися, - погодився з ним депутат Микола Джига (ПР).