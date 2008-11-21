Ющенко увечері слухатиме ораторію

Сьогодні о 18.00 у рамках вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає прем`єру ораторії Юрія Ланюка на слова Павла Тичини «Скорбна мати».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, захід відбудеться у Національній філармонії України.

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