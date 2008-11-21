У Ющенка натякають, що захистили Київ від авантюриста Черновецького

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про скасування затверджених Київською міською держадміністрацією нових тарифів на тепло та воду для окремих бюджетних установ і суб`єктів господарювання буде виконуватися незалежно від позиції столичної влади. Про це заявив сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за його словами, КМДА спробувала запровадити нові тарифи без належного економічного аналізу й обґрунтування, що й спричинило невиправдане більш як три- та десятикратне збільшення тарифів для окремих категорій споживачів.

О.ШЛАПАК відзначив, що Указ глави держави виданий з урахуванням консолідованих висновків компетентних державних органів - Державної цінової інспекції, Антимонопольного комітету і Міністерства з питань житлово-комунального господарства. За їхніми фаховими оцінками, багатократне підвищення тарифів у Києві економічно не виправдане. Крім того, в умовах наростання фінансово-економічної кризи воно загрожувало скороченням робочих місць і ланцюговим зростанням цін.

«Звісно, столичний градоначальник хотів зібрати черговий піар-урожай, створюючи видимість піклування про інтереси простих киян. Однак це авантюрне підвищення тарифів, врешті-решт, обернулося б і проти них. Підвищення тарифів у запропонований спосіб - це ніщо інше, як дешевий популізм, яким насправді прикривається безгосподарність або спроби чергового перерозподілу фінансових потоків», - заявив перший заступник глави СП.

О.ШЛАПАК розцінив заяви окремих чиновників столичної адміністрації про те, що президентський Указ призведе до перебоїв із теплом чи викличе зростання комунальних тарифів для мешканців Києва, як небезпечну гру на настроях людей. На його переконання, перекладати у такий спосіб на Президента відповідальність за прорахунки міської влади є категорично неприпустимим. Посадовці КМДА замість того щоб шукати винних у власній непрофесійності, мають працювати над пошуком оптимальних моделей роботи комунального господарства столиці.

Перший заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що згідно з бюджетним законодавством нові тарифи на послуги ЖКГ, як і інші рішення фіскального характеру, мають запроваджуватися лише з початком нового бюджетного року. Підвищення тарифів, ретельно прораховане й обґрунтоване, може бути затверджено виключно постановою Київської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України підписав Указ "Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації", якими було підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги для комерційних структур у 5-10 разів.

Коментуючи це рішення Президента, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір переконати його в доцільності підвищення тарифів на комунальні послуги до 10 разів для високоприбуткових організацій столиці.