Ющенко закликав світ засудити злочини тоталітарного радянського режиму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає міжнародну спільноту засудити злочини тоталітарного радянського режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні у Києві, виступаючи на Міжнародному форумі «Народ мій завжди буде!» у рамках вшанування 75-х роковин Голодомору в Україні.

У заході також беруть участь президенти Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, Латвійської Республіки Валдіс ЗАТЛЕРС, Литовської Республіки Валдас АДАМКУС, Республіки Польща Лех КАЧИНСЬКИЙ. Всього на форумі представлені делегації 44 держав світу, а також міжнародні організації - Європейський парламент, ЮНЕСКО, Парламентська асамблея Ради Європи.

«Сьогодні нас об`єднала пам`ять про одну з найбільших катастроф в історії людства і житті України - злочин геноциду - Голодомору на нашій землі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він навів аргументи на користь того, що голод в Україні мав штучний характер і був спланованою політикою проти українських селян - найбільш самодостатньої верстви суспільства 1930-х років.

«Голод був вибраний як знаряддя упокорення українського народу. Метою було знекровити Україну, підірвати її сили і таким чином усунути можливість відновлення державності», - сказав Президент.

Таким методом було безжально згублено мільйони невинних людей, половина з яких - діти. Одночасно винищувалася інтелігенція, письменники, науковці, вчителі, священики - усі, хто міг чинити найменший інтелектуальний опір. Понад те, комуністичний режим десятиліттями намагався вбити й саму пам`ять про них, учасників цієї трагедії.

«Усі згадки про трагедію були заборонені й суворо каралися», - констатував В.ЮЩЕНКО.

За його словами, перші спроби донести до світу слово правди про Голодомор були зроблені у 30-ті роки британськими журналістами Гаретом Джонсом і Малкольмом Маґґеріджем, іншими дослідниками, дипломатами, людьми доброї волі з Британії, Німеччини, Італії, багатьох інших країн.

«Супроти цих, на жаль, поодиноких дій Радянський Союз у звиклий спосіб організував пропаганду та дезінформацію, яку найяскравіше засвідчили піднесені репортажі Волтера Дюранті, згодом лауреата Пулітцерівської премії. Наш голос, наш біль, наш крик світ не почув. Ми будемо завжди пам`ятати всіх праведників, хто постав на захист України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що тепер зусилля із донесення правди про цю трагедію української нації почуті світом.

«З не меншим болем згадуємо політику морального нейтралітету і невтручання, якої дотримувалися у ті роки провідні країни світу. Саме тому з надією і вірою у справедливість ми сприйняли той факт, що нинішня світова хода українства на вшанування пам`яті про жертви Голодомору почута міжнародною спільнотою. Ми вдячні світові за солідарність і підтримку», - сказав Президент.

Від імені Української держави він висловив вдячність усім державам і міжнародним організаціям, які визнали Голодомор 1932-1933 років актом геноциду, засудили його як злочин проти людськості і вшанували мільйони невинних жертв.

Президент також подякував усім церквам та релігійним громадам, які сьогодні разом з Україною. Особливо В.ЮЩЕНКО подякував Вселенському патріарху ВАРФОЛОМІЮ І та Папі Римському БЕНЕДИКТУ XVI, які, вшановуючи пам`ять жертв Голодомору, разом зі своїми вірними молитовно приєднуються до поминання невинно убієнних.

В.ЮЩЕНКО процитував звернення з нагоди 75-ї річниці Голодомору Його Всесвятості ВАРФОЛОМІЯ І: «...жахи ХХ століття не зламали хребта нації, не зробили з українця раба і послушного виконавця чужих намірів... У світовій історії за весь час існування людства не було такої трагедії, щоби за один мирний рік знищити більше людей однієї нації, ніж було знищено за кілька років війни. І хто що б не говорив, як би не намагався применшити зло, це явна ознака геноциду».

За словами Президента, Україна завжди буде вдячна Роберту Конквесту і Джеймсу Мейсу - американським дослідникам, які першими відкрили світові правду про Голодомор.

«Ми складаємо шану всім, хто разом з нами прокладає шлях до відновлення історичної справедливості», - сказав глава держави.

Оцінюючи наслідки голоду для України, Президент назвав найголовнішим те, що як нація українці змогли вистояти у цій трагедії.

«Найголовніше: Україна вистояла і Україна перемогла. Перемогла правда, перемогла історична справедливість. Так є і так, безумовно, буде. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Навіки вічні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі він закликав міжнародну спільноту засудити всі злочини тоталітарного радянського режиму.

«Від імені Української держави я закликаю усі народи об`єднатися для спільного суду над тоталітарним комуністичним режимом. Я закликаю засудити будь-які спроби реабілітувати й виправдати злочини Сталіна та його опричників. Я закликаю об`єднатися всіх людей доброї і чесної волі, щоб ніколи не допустити повторення політики зневаги до людини, до її прав, до національного суверенітету незалежних держав», - сказав глава держави.

Президент згадав про інші злочини комуністичного режиму.

«Трагедія України - не виняток, а один з найбільш вражаючих прикладів політики ненависті до людини, що була втілена комуністичним режимом. Сьогодні я хочу згадати і вшанувати пам`ять про трагедії інших народів. Я згадую голод в Казахстані у 1931 році, що винищив майже 2 мільйони казахів. Я згадую штучний голод на Північному Кавказі. Я згадую Катинський розстріл польських офіцерів. Я згадую вторгнення Радянського Союзу в Естонію, Латвію і Литву у 1939 році. Я згадую масові депортації народів СРСР - кримських татар, поволзьких німців, угорців, болгар, фінів, калмиків, інгушів, чеченців, карачаївців, балкарців, ногайців, турків-месхетинців, понтійських греків. Я згадую Куропати поблизу Мінська. Я згадую Биківню. Я згадую придушення Угорської революції 1956 року і розстріл Празької весни в 1968 році. Я згадую знищених ГУЛАГом сотні тисяч росіян, представників інших братніх народів. Я згадую і кажу - цьому немає і не може бути забуття», - сказав В.ЮЩЕНКО.

*** Станом на 17 листопада Голодомор актом геноциду прямо визнали 13 держав (у хронологічному порядку): Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика та Латвія.

Своє слово про Голодомор як геноцид сказали США. У Компендіумі соціальної доктрини Ватикану вказано, що у ХХ столітті проти українців було вчинено геноцид. Голодомор геноцидом визнала Балтійська Асамблея, до якої входять Естонія, Латвія та Литва. Голодомор геноцидом визнали законодавчі органи 22-х адміністративно-територіальних одиниць 7 держав світу: Австралії, Аргентини, Бразилії, Великобританії, Іспанії, Італії, Канади та Португалії.

Європейський парламент визнав Голодомор злочином проти українського народу та проти людяності. ООН, ЮНЕСКО та ОБСЄ прийняли документи, в яких вшановується пам`ять жертв Голодомору. Подібні документи ухвалили законодавчі органи шести держав: Аргентини, Іспанії, Чилі, Чехії, Словаччини та Росії (яка замість слова «Голодомор» вживає фразу «голод 30-х років»), а також двох адміністративно-територіальних одиниць Аргентини.