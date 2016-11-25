Янукович в Ростові нахамив українській журналістці
19:39, 25 листопада 2016Політика
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Екс-президента Віктора Януковича під час прес-конференції в Ростові обурило запитання журналістки одного з українських каналів "Як Ви думаєте, що про Вас напишуть в підручниках?".
Віктор Янукович / REUTERS
У відповідь Янукович почав їй хамити.
"Вам не вдасться мене принизити. Я прожив досить серйозне і складне життя і я її продовжую жити. Я буду відповідати перед своїми дітьми, своєю сім'єю та українським народом. А щоб Ви знали - і передайте своїм господарям, так, (тут журналістка його перебила, відповівши, що у неї немає "господарів, - ред.) знаємо ми ваших господарів, і знаємо, як вони з вами обходяться", - зазначив Янукович.
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У відповідь жінка попросила пояснити, хто її "господарі" і як вони обходяться.
"Це окрема тема, ви цього не варті, щоб на вас витрачати стільки часу", - відповів Янукович.
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