Янукович в Ростові нахамив українській журналістці

У відповідь Янукович почав їй хамити.

"Вам не вдасться мене принизити. Я прожив досить серйозне і складне життя і я її продовжую жити. Я буду відповідати перед своїми дітьми, своєю сім'єю та українським народом. А щоб Ви знали - і передайте своїм господарям, так, (тут журналістка його перебила, відповівши, що у неї немає "господарів, - ред.) знаємо ми ваших господарів, і знаємо, як вони з вами обходяться", - зазначив Янукович.

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У відповідь жінка попросила пояснити, хто її "господарі" і як вони обходяться.

"Це окрема тема, ви цього не варті, щоб на вас витрачати стільки часу", - відповів Янукович.