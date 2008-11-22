У Запорізькій області відкрили пам'ятник дітям - жертвам Голодомору

У Запорізькій області відкрито пам`ятник дітям - жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник, як запевнили представники місцевої влади, є єдиним в Україні. Його урочисто відкрили напроти школи в селі Вознесенівка Мелітопольського району області.

За інформацією заступника голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександра БАША, рішення встановити пам`ятник саме загиблим від Голодомору дітям, ініціювали пошукові групи, в результаті роботи яких було встановлено, що на території нинішнього Мелітопольського району в 1932-1933 роках від голоду загинули 1191 людина, з яких 575 - діти.

Пам`ятник являє собою білий куб, в якому видно постать дитини, яка стискає рукою колосок. Він встановлений на штучно створеному земляному горбі безпосередньо навпроти центрального входу до приміщення школи. Саме неподалік цього місця пошукові групи знайшли масові поховання постраждалих від Голодомору.