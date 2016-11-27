Президент Єврокомісії не бачить аргументів для скасування санкцій проти Росії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не бачить аргументів для скасування санкцій проти Росії.

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Про це він заявив в інтерв’ю Euronews.

«Досі я не бачив ніяких аргументів для того, щоб негайно зняти санкції з Росії», - сказав Юнкер.

Водночас він вважає, що потрібна угода з Росією, «яка виходила б за звичні рамки», оскільки, на його думку, без Росії немає безпеки в Європі.

Також він зазначив, що вважає великою помилкою оцінку Росії з боку екс-президента США Барака Обами, який назвав її «регіональною державою».

На запитання, чи зміниться позиція Євросоюзу, якщо новий президент США Дональд Трамп матиме іншу точку зору щодо санкцій проти Росії, Юнкер відповів, що ЄС не залежить від зовнішньої політики США.

«США будуть робити те, що вони захочуть, а європейці матимуть свою сферу інтересів», - сказав Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня поточного року Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти Росії за її дії в Україні.

1 липня ЄС затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом і озброєнням.