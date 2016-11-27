У Брюсселі Яценюк матиме відверту розмову - радник

Під час триденного візиту лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка до Брюсселя будуть обговорені питання надання "безвізу" для України, стримування РФ та продовження санкцій, енергетична безпека та стратегічні питання щодо перспективи й бачення Об'єднаної Європи, - написав на своїй сторінці у Facebook радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань, заступник Міністра закордонних справ України (2014 рік) Данило Лубківський, цитує його Цензор.Нет.

Він повідомив, що завтра розпочинається триденний візит лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка до Брюсселя: "Це продовження серії міжнародних зустрічей Арсенія Яценюка і нашої команди".

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"Цю поїздку ми планували заздалегідь. Саміт Україна-ЄС підтвердив її необхідність. Зустрічей буде багато: Президент Європейської Ради Туск і Президент Європейського парламенту Шульц, віце-президенти Європейської Комісії Шефчович і Домбровскіс, комісари Ган і Еттінгер. І в нас багато тем для розмови", - написав Данило Лубківський.

Він наголосив, що Саміт Україна-ЄС "показав одну з базових проблем наших взаємин": "Як ми бачимо майбутнє наших відносин? Це, насправді, головне питання".

Візит до Брюсселя, зазначив радник Арсенія Яценюка, продовжить і розширить теми, про які йшлося два тижні тому у Берліні.

За його словами, йтиметься про три блоки питань:

Перший, як наголосив Данило Лубківський, стосується "очікуваного від ЄС, невідкладного вирішення "завислих" проблем: і голландської проблеми, і безвізу, й інших": "Наша позиція - проста. Нам не потрібна чужа ласка. Нам потрібна впевненість у слові ЄС і його стратегічному баченні. Україна має що запропонувати до такого бачення".

Другий блок питань стосується стримування Росії: "Санкції повинні бути продовжені. Втрата європейського консенсусу несе загрозу не Україні, а насамперед - самій Європі. Будь-які дрібні вигоди і маніпуляції навколо цього питання - ніщо, порівняно з непередбачуваними наслідками міжнародної безкарності Росії. Втеча від проблем і малодушність - перші симптоми повторення трагічних помилок", - підкреслив Данило Лубківський.

Він повідомив, що йтиметься також про енергетичну безпеку. Данило Лубківський нагадав, що саме уряд Арсенія Яценюка домігся енергетичної незалежності України від Росії: "Ми показали приклад. Яценюк був ініціатором міжнародної коаліції проти російської ідеї з "Північним потоком-2". І тому в Брюсселі йтиметься про недопущення монополії "Газпрому" в Європі: і про недопущення будівництва "Північного потоку-2", і про остаточне скасування розширених лімітів для "Газпрому" на потужності газогону OPAL".

"Третій блок - майбутнє. Попри всі нинішні складнощі, треба наполегливо і ясно порушувати питання про майбутнє. Не варто сторонитися цієї теми. Чи вдавати небачений раціоналізм. Нехай не без проблем, але ми виконуємо умови, які показують здатність України бути відповідальним членом ЄС. І це треба пояснювати європейському обивателю вже сьогодні. Такий поворот розмови залежить не лише від Києва, але (і передусім) - від Брюсселя та інших впливових столиць", - наголосив радник Арсенія Яценюка.

"Не можна дозволити, щоб тема України на десятиліття стала заручником емоцій чи капризів різних середовищ у Європі. Навпаки - саме тепер потрібна масштабна розмова з європейським суспільством про Україну, перспективу нашого членства і про бачення Об'єднаної Європи за участю всіх східноєвропейських держав", - написав Данило Лубківський.