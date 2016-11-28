Судове засідання в Москві у справі Сущенка проходитиме в закритому режимі - Фейгін

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін у Twitter.

За його словами, спочатку судове засідання було відкритим, «усіх пустили до залу», однак незабаром за клопотанням прокурора суд ухвалив рішення про закрите засідання.

"Прокурор заявляє клопотання про закриття засідання. Суд задовольняє. Процес закривається", - написав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, Лефортовський районний суд Москви розглядає питання про продовження арешту українського журналіста Сущенка.

ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею".

Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.