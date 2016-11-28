Янукович про підписання ЗВТ з Євросоюзом: ми не олімпійські чемпіони, щоб сісти на шпагат
Янукович розповів свою версію причини, через яку підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС було відкладено.
Віктор Янукович стверджує, що хотів розглядати питання про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, яку передбачає Угода про асоціацію, "в трикутнику" за участі представників Росії та ЄС. Про це колишній президент України заявив під час допиту у справі екс-"беркутівців".
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"Якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання ЗВТ с ЄС, ми сядемо на шпагат… Але ми не олімпійські чемпіони, щоб сісти на шпагат", - заявив Янукович.
При цьому Янукович розповів, що хотів би вписати інтереси України в угоду про ЗВТ між РФ та ЄС, а якщо б Україна раніше підписала угоду с ЄС, то цього б не вдалося.
Янукович також каже, що хотів би розглядати питання ЗВТ "в трикутнику".
Також він знову почав розповідати про шалені збитки, які б отримала українська економіка від ЗВТ з ЄС, скаржачись на не конкурентоспроможність українських товарів.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.
Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%. Явка склала 32,28%.
Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. У той же час 22 вересня Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
При цьому він висловив певний оптимізм, що Угоду про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися в силі та без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.
Як відомо масові протести на Майдані в листопаді 2014 року почались після того, як тодішній президент Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС.