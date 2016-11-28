Янукович про підписання ЗВТ з Євросоюзом: ми не олімпійські чемпіони, щоб сісти на шпагат

Віктор Янукович стверджує, що хотів розглядати питання про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, яку передбачає Угода про асоціацію, "в трикутнику" за участі представників Росії та ЄС. Про це колишній президент України заявив під час допиту у справі екс-"беркутівців".

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"Якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання ЗВТ с ЄС, ми сядемо на шпагат… Але ми не олімпійські чемпіони, щоб сісти на шпагат", - заявив Янукович.

При цьому Янукович розповів, що хотів би вписати інтереси України в угоду про ЗВТ між РФ та ЄС, а якщо б Україна раніше підписала угоду с ЄС, то цього б не вдалося.

Янукович також каже, що хотів би розглядати питання ЗВТ "в трикутнику".

Також він знову почав розповідати про шалені збитки, які б отримала українська економіка від ЗВТ з ЄС, скаржачись на не конкурентоспроможність українських товарів.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%. Явка склала 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. У той же час 22 вересня Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому він висловив певний оптимізм, що Угоду про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися в силі та без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

Як відомо масові протести на Майдані в листопаді 2014 року почались після того, як тодішній президент Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС.