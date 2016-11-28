Допит Януковича та Шуляка у справі Майдану буде тривати понад три години

Це рішення ухвалив Святошинський районний суд Києва.

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Крім того, в засіданні запланована перерва.

"Визначити такі розумні строки для виконання процесуальної дії - допиту свідків Януковича та Шуляка - шляхом проведення в порядку, передбаченому ст. 567 КПК України, відеоконференції, а саме: одна година на прямий допит сторони захисту, одна година - на перехресний допит сторони обвинувачення, після технічної перерви у 30 хвилин - 30 хвилин на запитання від потерпілих та їхніх представників, після чого по 30 хвилин для кожної сторони на уточнюючі питання додаткові, які можуть виникнути по ходу допиту. Такий порядок суд встановив", - сказав головуючий суддя.

Невдовзі після початку у засіданні Святошинського райсуду Києва, на якому мають допитати в режимі відеозв’язку екс-президента України Віктора Януковича, було оголошено перерву на 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року Святошинський районний суд міста Києва робить другу спробу провести Skype-допит екс-президента України Віктора Януковича у справі про розстріл активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.