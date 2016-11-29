Яценюк: Україна не може бути заручником внутрішніх бюрократичних колізій у Брюсселі

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після виступу на засіданні Комітету Європарламенту в закордонних справах 29 листопада.

"Таку волю сьогодні демонструє український народ. Внутрішні політичні чи бюрократичні колізії не можуть робити Україну заручником", - наголосив він.

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Яценюк зазначив, що у своїй промові «говорив про наше становище, про війну Росії проти України, про те, що нам вдалося врятувати країну від економічного колапсу, про те, що чи не вперше в історії ми зуміли вистояти проти прямої російської агресії і розпочати масштабні зміни і зрушення»: «Я відчував підтримку депутатів Європейського парламенту - у запитаннях, у коментарях, у щирому інтересі до того, як змінюється Україна».

«Я говорив прямо і відверто. Ми очікуємо від Європейського Союзу виконання його частини домовленостей і твердої політичної волі за нинішніх міжнародних обставин. Таку волю сьогодні демонструє український народ. Внутрішні політичні чи бюрократичні колізії не можуть робити Україну заручником», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Сьогоднішня розмова у Європейському парламенті підтверджує, що в нас - багато союзників. Вірю у спільну позицію і тиск задля необхідного результату», - написав Арсеній Яценюк.