Відомий українофоб Охлобистін попросив "громадянство ДНР" – ЗМІ

Іван Охлобистін нібито прямо на сцені в Ростові написав заяву на ім'я ватажка терористичного угруповання "ДНР" про надання йому "громадянства ДНР". Про це пише російське агентство РИА Новости з посиланням на представника прес-служби глави ДНР".

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"Іван Охлобистін в Ростові, перебуваючи прямо на сцені, написав заяву на ім'я Олександра Володимировича Захарченка про надання йому громадянства ДНР", — заявив співрозмовник агентства.

Як відомо, Охлобистін знаходиться в списку "діячів культури" Росії, яким заборонений в'їзд в Україну.

Зазначимо, раніше Володимир Путін подарував російське громадянство акторові Стівену Сігалу, який підтримує окупацію Криму.