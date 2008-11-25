Ющенко вирішив залишитися в Києві - хай краще губернатори їдуть до нього

Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Івано-Франківської області перенесена на інший термін у зв`язку із поточними економічними нарадами, які глава держави запланував на середу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ.

«Натомість завтра, о 13.00, Президент В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із головами ОДА у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, що постраждали внаслідок стихійного лиха», - зазначила І.ВАННИКОВА.

Після завершення зустрічі керівники регіонів готові поспілкуватися з представниками ЗМІ у прес-центрі Секретаріату Президента України.