Ющенко вирішив залишитися в Києві - хай краще губернатори їдуть до нього
18:16, 25 листопада 2008Політика
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Про плани Президента розказала Ванникова
|Ірина ВАННИКОВА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ.
«Натомість завтра, о 13.00, Президент В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із головами ОДА у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, що постраждали внаслідок стихійного лиха», - зазначила І.ВАННИКОВА.
Після завершення зустрічі керівники регіонів готові поспілкуватися з представниками ЗМІ у прес-центрі Секретаріату Президента України.
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