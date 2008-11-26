Вінський розуміє, що стоїть за розмовами про його відставку

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що заяви про його можливе звільнення є елементами політичної гри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні, коментуючи заяву народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА.

“Я вважаю, що це елемент політичної гри… Я буду одним із перших міністрів, який може подати у відставку, якщо буде щось не по моєму, не так, як я це бачу… І я абсолютно не вестиму ніяких дискусій з приводу свого крісла з однієї причини – тому що я вважаю, що я повинен бути потрібен на своєму місці, а не навпаки», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, він чудово розуміє, що такі «чутки» з`являються для того, щоб «посіяти в команді розбіжності».

Минулого тижня ЗМІ з посиланням на деяких народних депутатів повідомляли, що БЮТ найближчим часом має намір ініціювати ротацію міністрів фінансів, транспорту і зв`язку і з питань захисту навколишнього середовища.