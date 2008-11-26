У Ющенка знають, що купити валюту за прогнозованим курсом дуже складно

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК стверджує, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед російським ВАТ «Газпром» за вересень не перевищує 400 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“За вересень ця заборгованість становить менш як 400 млн. доларів, і, очевидно, «Нафтогаз» має можливість сплатити ці гроші для того, щоб зняти частину проблеми в наших боргових відносинах», - сказав О.ШЛАПАК.

Заступник глави Секретаріату Президента стверджує, що актами оформлені боргові зобов`язання НАК «Нафтогаз» тільки за вересень і жовтень.

Коментуючи заяви голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ про неможливість придбання валюти для погашення заборгованості, О.ШЛАПАК сказав: «Такі проблеми, як у «Нафтогазу», виникають у будь-якого імпортера, оскільки купити валюту за прогнозованим курсом надзвичайно складно».

За його словами, такі складнощі спровокували панічні настрої на валютному ринку. «Саме на подолання цих проблем будуть направлені дії Національного банку і рекомендації Президента», - додав він.

Заступник О.ШЛАПАК також повідомив, що найближчим часом глава держави проведе нараду з питань стабілізації валютної політики.

Як повідомлялося, Москва вимагає від Києва погасити борг за раніше поставлене паливо, заявляючи, що тільки після цього можливо укладати контракт наступного року. Заборгованість "Нафтогазу України" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить, за оцінкою російської сторони, 2,4 млрд. дол. 25 листопада в Москві була досягнута домовленість про те, що “Нафтогаз” погасить заборгованість за вересень і частково - за жовтень до 1 грудня.

Тим часом Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ 24 листопада заявляв, що розмір боргу України за газ становить 1 млрд. 260 млн. дол. «Це 400 мільйонів сплати за вересень 2008 року і 860 мільйонів за жовтень цього року», - сказав він.