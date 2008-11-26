У Кабміні зізналися, що увійшли в таку «турбулентну зону»...

15:53, 26 листопада 2008
Політика
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Турчинов: ми не можемо отримати прогноз

Затримка із твердженням змінених макропоказників на 2009 рік виникла через велику динаміку змін в економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Динаміка змін настільки швидка не тільки в Україні, а й в усьому світі, навіть МВФ третій раз переглядає свої прогнози щодо світової економіки, і деякі заяви останніх днів досить сумні. Тому тут проблема в тому, що дуже динамічно змінюється ситуація і потрібні постійні уточнення. Ми ввійшли в таку турбулентну зону, за якої будь-яку екстраполяцію зробити складно, саме тому ці речі (макропоказники) дуже серйозно уточнюються», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він відзначив, що на сьогодні чітко не ясна курсова позиція. «Ми чіткий прогноз не можемо одержати до кінця року... Нам потрібно одержати прогноз до кінця наступного року, а у нас немає реального прогнозу на поточний рік. Це ускладнює реальність прогнозування, а нам дуже потрібно з реальним бюджетом і з реальними розрахунками вийти», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він уточнив, що на сьогодні виникають складнощі з прогнозом показників ВВП, інфляції, курсу гривні і платіжного балансу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні не затвердив змінені макропоказники Державного бюджету на 2009 роки. Розгляд цього питання перенесено на наступне засідання Кабінету Міністрів.

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